La 10ème édition des Assises Nationales de la biodiversité se tiendra du 07 au 09 octobre au Palais des congrès Paris-Saclay à Massy. L’Office français de la biodiversité co-organise l’événement aux côtés des fondateurs historiques, IdealCO et l’association Les Eco Maires.

Cette année, l’organisation de l’événement mise sur un format hybride avec la mise en place de conférences digitales et d’autres accessibles au Palais des congrès Paris-Saclay.

Lors de différents ateliers et conférences, sept grands thèmes seront mis en avant. La thématique « Santé et biodiversité : crise du COVID 19 et crise écologique » sera un des fils directeurs de cette 10ème édition.

la journée du vendredi 9 octobre sera consacrée à des visites de terrain. Elles porteront sur le maintien de la biodiversité en zones humides dans un contexte d’urbanisation, la découverte d’Espaces naturels sensibles et la restauration de la trame bleue en milieu urbain.

Les thématiques des Assises Nationales de la Biodiversité 2020 :

Économie et biodiversité

Agriculture et biodiversité

Solutions fondées sur la Nature pour des territoires résilients (hors-urbains)

Artificialisation : outils et dispositifs pour l’enrayer

Trame verte et bleue : les leviers en milieu non urbain

Nature en ville : un enjeu pour la ville de demain

Santé et biodiversité : crise du COVID 19 et crise écologique

Retrouvez l’ensemble du programme de la 10ème édition sur le site des Assises Nationales de la Biodiversité.