De manière anticipée et depuis vendredi 13 janvier, des places en renfort ont été ouvertes (150) à Paris, avec un deuxième gymnase et des accueils de jour mobilisés pour effectuer de la mise à l’abri. À ce jour, 1 181 places sont ouvertes à Paris (dont 896 en CHU et 285 en renfort : gymnases, salles de mairie, accueils de nuit) sur 2 852 places en Île-de-France. Afin de faire face aux besoins et aux conditions météorologiques défavorables, des ouvertures de places sont programmées toute la semaine pour héberger tous les publics (familles, femmes isolées et hommes isolés). Ce sont donc 148 places supplémentaires qui sont ouvertes à Paris, et 466 autres places qui ouvrent dans toute l’Île-de-France (dont 200 nouvelles places à Paris) pour faire face aux éventuels besoins. Par ailleurs, toutes les équipes de maraudes, pédestres, véhiculées, nocturnes (Samusocial de Paris, Ville de paris, associations etc.) seront renforcées pour aller à la rencontre de tous les publics et ce dans les zones les moins accessibles telles que le bois de Vincennes ou les quais de Seine.

Pour rappel, ces renforts complètent un dispositif permettant à près de 92 000 personnes de bénéficier d’un hébergement en Île-de-France chaque soir. Plus d’info sur Mobilisé face à la vague de froid