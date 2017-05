En 2017, la REcyclerie adopte une vision toujours plus optimiste de l’écologie et du développement durable. L’ambiance électorale de cette année nous a chatouillé l’envie de revendiquer notre programme de bonnes pratiques pour l’avenir. Oui, les solutions existent, à la portée de tous. Nous, « ÉCOptimistes en campagne », vous proposons chaque mois de réfléchir, débattre et construire ensemble une société plus humaine et pérenne.

Chaque mois, de février à décembre, une thématique est explorée à travers une variété de rendez-vous récurrents :

Deux grands débats pour cerner les problématiques,

pour cerner les problématiques, Une sélection d’ateliers pour mettre la main à la pâte,

pour mettre la main à la pâte, La démonstration d’une innovation comme amorce de solution,

comme amorce de solution, Un déjeuner avec une personnalité inspirante,

Un événement festif pour échanger dans la bonne humeur

pour échanger dans la bonne humeur Une vision artistique pour introduire de nouvelles perspectives

Plus d’info sur larecyclerie