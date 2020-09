Afin de créer du lien entre les habitants et les forces de l’ordre, une journée « Prox’Raid aventure » vendredi 21 août au Parc Robespierre avec l’association Raid Aventure, composée de policiers et gendarmes bénévoles.

Cette journée de rapprochement institutions-population avait pour but de favoriser un temps de partage et de lien humain entre les habitants et différents acteurs institutionnels, associatifs importants du territoire.

L’objectif

• informer, sensibiliser et communiquer

• promouvoir la citoyenneté et les valeurs de la République

C’était l’occasion pour les persannais de dialoguer plus librement et en dehors des cadres traditionnels de rencontre.

C’était aussi une occasion pour les gendarmes et policiers de répondre aux interrogations de la population, de lever des blocages et de débattre de certains sujets, de recueillir les perceptions des habitants quant à leur environnement et leur cadre de vie.

En clôture de « Festivété » cette initiative locale intéressante a su mettre les acteurs en synergie et crée du lien dans le quartier du Village.