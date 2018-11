Vendredi 24 Novembre

19h – Concours d’Eloquence et ouverture de la Quinzaine à la MJC

Mercredi 28 Novembre

14h30 « Tous égaux devant les différences » spectacle suivi d’un débat animé par Philippe Semet, intervenant spécialiste des questions de discriminations.

Illustration théâtrale de différentes situations de discrimination. Trois comédiens ouvrent la discussion sur un faux ton humoristique, à partir de blagues discriminatoires, avant de donner vie à plusieurs personnages dans différentes saynètes : l’appartenance à un territoire, l’homosexualité, l’obésité, le sexisme, l’appartenance à un groupe spécifique, le racisme…

Jeudi 29 Novembre

Séance scolaire : 10h et 14h Spectacle « Tous égaux devant les différences »

Samedi 1er décembre 14h – 18h Après-midi Jeux à la Ludothéque de Persan

20h30 – Spectacle au cinéma Le Palace de Beaumont-sur-Oise

« Géhenne » d’Ismaël Saidi

Le spectacle « Gehenne » d’Ismaël Saïdi est le 2e volet du spectacle « Djihad » programmé lors de la Quinzaine précédente par la MJC qui est destiné aux adolescents et aux familles. Un spectacle qui entre satire et humour aborde des préoccupations actuelles en questionnant la place de la religion et ouvre les débats et les esprits sur des sujets sensibles tels que l’islamisme, le racisme, l’athéisme, l’agnosticisme, mais aussi la laïcité, la folie, la médiatisation des attentats et l’homosexualité dans la religion… Un besoin de faire reculer la violence et les incompréhensions en utilisant le théâtre pour libérer la parole.

Vendredi 7 décembre

Diffusion du documentaire « The barber shop » retraçant l’histoire d’un barbier dans la « jungle » de Calais avec l’intervention du réalisateur Emilien Cancet

Suivi du débat avec Christophe Daadouche