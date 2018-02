Pour sa dernière conversation publique dans le cadre de « Photoville », le CAUE 92 présente Port-au-Prince, la ville urgente, un rendez-vous à ne pas manquer le jeudi 8 mars à 18h30.

Lors de cette soirée, Patrick Coulombel architecte et co-fondateur d’Architectes de l’urgence témoignera de son expérience en Haïti. Huit ans après le séisme de janvier 2010, quel est le bilan à tirer ? Cet expert parle de reconstruction ratée et d’abris transitionnels importés au détriment de logements pérennes à peine plus coûteux.

CAUE92 , La Galerie 9, place Nelson-Mandela 92000 Nanterre

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT