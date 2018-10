le plus grand salon du jeu vidéo en France, du 25 au 30 octobre à Paris Expo – Porte de Versailles. avec des animations pour petits et grands, les visiteurs pourront tester des jeux made in France mais aussi des jeux africains.

L’Esports Arena est la grande nouveauté de cette année. C’est une arène de 400 places située au stand PlayStation. 1 500 m2 dédié aux rencontres Esport rythmera les cinq jours de la Paris Games Week 2018.