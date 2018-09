Pour cette rentrée, la municipalité, offre aux persannais la possibilité de s’adhérer et d’emprunter des CD et DVD à l’espace image et son de la Médiathèque Boris Vian, grâce au pass culture, mais ce n’est pas tout, valable pendant une année, cette petite carte donne également accès à un spectacle et un concert gratuit au Conservatoire, Maison de la Musique et de la Danse, ainsi que la MJC. La nouveauté ne s’arrête pas là puis qu’avec le pass culture les persannais bénéficieront de visites à l’Abbaye de Royaumont, à Asnières- sur-Oise à prix réduit.

Plus d’info à la Médiathèque Boris-Vian

Tél. : 01 39 37 46 80

mediatheque@ville-persan.fr