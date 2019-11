Dans les veillées des siècles passés, les contes n’étaient pas racontés par un conteur attitré, mais par les personnes qui parlaient le mieux, qui en savaient le plus, et qu’on prenait le plus de plaisir à écouter.

La parole de l’imaginaire circulait beaucoup, plusieurs personnes pouvaient raconter.

La pratique est très ancienne, mais le métier avait souvent une forme multiple.

Ludovic Souliman est un homme de parole, il aime conter ce qui à été collecté près de l’endroit où il conte.

A la demande du collectif « Tous citoyens, Tous concernés » il interviendra sur la ville de Persan pour deux projets; Parole de vie et graine de mémoire.