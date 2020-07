Pour sa 13e édition, le festival de loisirs en plein air propose de nouvelles animations et s’adapte au contexte sanitaire.

l’Été du Canal revient tous les weekends, du 18 juillet au 20 septembre 2020, au bassin de La Villette, sur et le long du canal de l’Ourcq et du canal Saint-Denis.

Pour cette 13e édition, le festival évolue pour proposer un programme toujours aussi festif et ludique, dans le respect des normes sanitaires.



De nombreuses animations, gratuites ou à petits prix, qui font le succès du festival sont à nouveau proposées et de nouvelles : croisières découvertes et thématiques ; concerts flottants ; ateliers ludiques, culturels ou sportifs ; visites et balades guidées à pieds et à vélo…