Fort du succès des dernières éditions avec la présence de plus de 500 spectateurs, ce tournoi international s’attache à promouvoir auprès des joueurs, entraîneurs et familles les valeurs chères à VINCI et au Paris FC : l’ouverture, le fair-play, le respect, la conduite responsable, la promotion de la diversité et l’égalité des chances, et pour la 1ere fois dans l’histoire de la compétition, une équipe a été constituée d’une sélection de jeunes joueurs âgés de 13 à 14 ans originaires d’Île-de-France, recrutés sur Tonsser, le réseau social du football amateur. De quoi permettre à 16 jeunes talents qui ne jouent pas au sein des formations engagées dans la compétition de tenter leur chance au sein d’une équipe All-Star.

