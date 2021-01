Les lignes d’écoute téléphonique. Pour répondre aux angoisses liées au coronavirus et au contexte de quasi-confinement, des cellules de soutien psychologique sont à disposition gratuitement pour tous les étudiants fragilisés par l’isolement :Numéro SOS Confinement – 0800 19 00 00, accessible tous les jours de 9h à 21h.



Croix-Rouge Ecoute – 0 800 858 858, gratuit et disponible 7 jours sur 7, du lundi au samedi de 9h à 19h et de 12h à 18h le dimanche.



Le service social du Crous. Chaque grande université française dispose d’une antenne Crous dédiée mettant à disposition des dispositifs d’aide psychologique à joindre, trouvables sur les sites officiels des Crous par ville ou académie. Pour les étudiants parisiens par exemple, le site officiel du Crous Paris donne tous les renseignements nécessaires pour contacter : Les BAPU (bureaux d’écoute psychologique universitaire), la permanence d’écoute psychologique APASO, les permanences d’écoute de Nightline Paris (par les étudiants pour les étudiants) et le dispositif Happsy Line Par Apsytude (consultation en ligne avec des psychologues).



Les services de santé universitaire. A l’écoute des étudiants en situation d’isolement, pour les accompagner grâce au soutien de psychologues disponibles en consultation sur rendez-vous.



L’habitat intergénérationnel, qui met en contact des seniors et des étudiants pour qu’ils cohabitent ensemble sous le même toit. Imaginée comme une solution d’entraide solidaire et économique, la plateforme en ligne Xenia met en relation des étudiants de moins de 30 ans souhaitant partager un logement avec des seniors de plus 60 ans ayant les capacités de loger chez eux un jeune. Pour cela, elle associe des profils complémentaires, qui partagent des attentes et des intérêts communs afin que la cohabitation se passe dans les meilleures conditions. D’ailleurs, l’arrivée de l’étudiant chez le senior se fait suivant un protocole strict, afin de protéger la santé de l’aîné.