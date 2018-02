En raison de la baisse des températures que la région d’Île-de-France va connaître la semaine prochaine (entre -6 et -7°C ressentis pendant au moins trois jours), selon la Préfecture de Paris et d’Île de France, les services de l’État se mobilisent pour amplifier leur action et offrir plus d’hébergement aux plus vulnérables. Le plan « Grand Froid » sera ainsi déclenché dès lundi 5 février. Toutes les équipes de maraudes, pédestres, véhiculées, nocturnes (Samu Social de Paris, Ville de Paris, associations etc.) seront renforcées pour aller à la rencontre de tous les publics dans les zones les moins accessibles telles que le bois de Vincennes ou les quais de Seine.

Conseils de comportement

Evitez les expositions prolongées au froid et au vent , évitez

les sorties la nuit.

Protégez-vous des courants d’air et des chocs thermiques brusques.

Habillez-vous chaudement, à l’intérieur, alimentez-vous convenablement et prenez une boisson chaude, pas de boisson alcoolisée.

Si vous devez prendre la route, informez-vous de l’état des routes. En cas de neige ou au verglas, ne prenez votre véhicule qu’en cas d’obligation forte.



Si vous remarquez une personne sans abri ou en difficulté, prévenez le 115. Pour en savoir plus, consultez le site Pour les personnes sensibles ou fragilisées : restez en contact avec votre médecin, évitez un isolement prolongé.Si vous remarquez une personne sans abri ou en difficulté, prévenez le 115. Pour en savoir plus, consultez le site www.sante.gouv.fr