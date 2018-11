Le Pôle emploi Île-de-France organise le colloque égalité femme-homme dans le spectacle à l’Espace Cardin du Théâtre de la Ville, le jeudi 15 novembre de 9h00 à 13h00, afin de promouvoir l’égalité et la mixité professionnelle dans les métiers du spectacle, des arts et de la culture. En présence de Mme Agnès Saal, haut fonctionnaire à l’égalité, la diversité et la prévention des discriminations auprès du secrétaire général du ministère de la Culture.

De 9h30 à 11h00, une première intitulée « La place des femmes dans le monde du spectacle, vers une parité : des

leurres ou lueurs » sera animée par :

– Mme Hélène Marquié, maîtresse de conférences en sciences sociales au département d’Études de genre à

l’Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis et modératrice de cette table ronde.

– Mme Delphine Naudier, sociologue et directrice de recherche au CNRS.

– Mme Séverine Sofio, sociologue au CNRS.

– Mme Raphaëlle Doyon, maîtresse de conférences au département Théâtre à l’Université Paris VIII Vincennes

Saint-Denis.

– Samuel Julhe, sociologue et maître de conférences à l’Université de Reims Champagne-Ardenne.