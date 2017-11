Organisée par le Département des Hauts-de-Seine, la 29 ème édition du Festival Chorus se déroulera du 20 au 24 novembre à La Défense et du 24 au 26 novembre à La Seine Musicale. Fidèle à son esprit d’exigence, le Festival Chorus proposera des plateaux singuliers et audacieux, mettant en avant la diversité et le croisement des courants musicaux. Il s’adressera à des festivaliers de tout âge et de tous horizons désirant vivre une expérience musicale inédite.

Chorus reprend ses quartiers à La Défense pour accueillir les découvertes et coup de cœur du festival. Nouveaux venus de la scène française et européenne, artistes accompagnés par le Département, retrouvez sur la scène du Magic Mirror : MAT BASTARD – TALISCO – DEMI PORTION – BERYWAM – DBFC – ADAM NAAS – MILLIONAIRE – HEYMOONSHAKER – MAÏCEE – LA CHICA – BLACK FLOWER – JESCA HOOP – PART COMPANY – FùGù MANGO – LIVINGSTONE et SOULYA !

Concerts gratuits, à l’heure du déjeuner (12h) et en afterworks (18h) lundi 20, mardi 21, jeudi 23 et vendredi 24 novembre. Le mercredi après-midi sera quant à lui dédié au jeune public, avec deux concerts : Little Rock Story à 14h et Smile City à 17h.

WEEK-END LA SEINE MUSICALE

Après plus de 1 000 concerts organisés à La Défense pendant 10 ans, le Festival Chorus met le cap cette année sur la Seine Musicale. Des concerts à des tarifs très attractifs sont proposés les 25 et 26 novembre (pass soirée : 30€ / 25€ / pass week-end : 50€ / 40€).