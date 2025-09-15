L’association « Rouler Oloraky » représenter par Edith Boyer en partenariat avec l’association « Vianova un euro » avec la participation de l’artiste persannais Pinto ont pris quartier à la salle Marcel Cachin le weekend dernier pour promouvoir la richesse culturelle des Antilles et de la Réunion, mais elles ont également témoigner d’une double ambition ; Faire vivre et partager des traditions venues d’outre mer, tout en répondant à des besoins de proximité sur la ville de Persan.

