Le mois d’octobre sera placé sous le signe de la magie grâce à la MJC et la ludothèque de la ville de Persan qui feront vivre un mois d’octobre exceptionnel placé sous le signe d’Halloween, de la magie dans l’univers d’Harry Potter.

Dans les premiers jours les persannais pourront découvrir l’exposition « la sorcellerie entre hier et aujourd’hui » ainsi que des lectures autour des contes de Beedle le barbe et des histoires de sorcières. Mais ce n’est pas tout, petits et grands auront l’occasion de suivre de véritables cours dignes de l’univers de Harry Potter.

Au programme; sorcellerie, botanique, divination, potion, défense contre les forces du mal, soins aux créatures magiques et même du Quidditch, encadrer par l’équipe Paris Frog Quidditch.

Le point d’orgue de ce mois ensorcelant sera sans contexte la soirée Halloween organisée dans la salle Marcel Cachin, décorée comme la mythique grande salle de Poudlard. Cet événement s’adresse bien entendu aux familles aux passionnés de l’univers fantastique d’Harry Potter et à toutes celles et ceux qui souhaitent vivre un moment festive et original.