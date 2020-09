Aujourd’hui la Ligue contre le cancer pousse un cri d’alarme face aux pénuries de médicaments, de plus en plus importantes.



La crise sanitaire provoquée par l’épidémie de Covid-19 a entraîner de lourdes conséquences pour les personnes malades.

Avec 1 499 médicaments signalés en difficulté ou rupture d’approvisionnement auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), l’année 2019 a atteint un record avec 34 fois plus de pénuries signalées qu’en 2008.





Le constat est alarmant

Selon une étude exploratoire menée par la Ligue contre le cancer avec l’institut IPSOS, 74% des professionnels interrogés ont déclaré avoir déjà été confrontés à des pénuries de médicaments utilisés contre le cancer pendant leur carrière.

Trois quarts d’entre eux ont le sentiment que les pénuries de médicaments contre le cancer s’aggravent depuis 10 ans.

Les pharmaciens hospitaliers sont 95% à constater une aggravation du phénomène.

94% des personnes qui y ont été confrontées associent l’annonce de l’indisponibilité de leur traitement contre le cancer à de l’incompréhension d’abord, l’inquiétude et la colère ensuite.

La nouvelle est, pour les personnes concernées, extrêmement pénible à supporter. Face à cette situation, la Ligue contre le cancer lance un appel à témoins afin de donner la parole aux personnes malades, ainsi qu’à leur proches. sur penuries.ligue-cancer.net

une plateforme ouverte à tous qui permet de témoigner et d’avoir une meilleure visibilité de la situation de terrain.



Cette plateforme sera relayée via les réseaux sociaux et le site de la Ligue.