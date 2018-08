La ville de Cergy-Pontoise participera également aux Gay Games de Paris, à partir de ce lundi 6 au jeudi 9 août. Deux disciplines seront représentées, à l’Aren’Ice.

85 participants de 12 nationalités (Canada, Italie, Emirats Arabes Unis…) s’affronteront sur la glace. Les compétitions seront accessibles au public et l’entrée sera gratuite et démarreront dès 10 heures. Six Français seront présents, dont Julien Levacher de Pontoise, seul patineur valdoisien.