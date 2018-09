La « Fête du Sport » se tiendra du 21 au 23 septembre, une grande fête nationale et populaire autour des bienfaits du sport.

Un grand village sportif sera organisé à Cergy-Pontoise, en partenariat avec l’île de loisirs, l’UNSS de Versailles, les ligues et comités sportifs régionaux, le CREPS, et le Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-de-France (CROS Île-de-France). Ce village proposera des animations spécifiques à l’attention des lycéens plus de 30 ateliers sportifs du football,à la pétanque,

Dix stands institutionnels accueilleront et informeront les jeunes, autour des thèmes du handisport, de Paris 2024, de la santé, de la citoyenneté, de l’environnement ou encore du dopage.

Plus de 1 500 jeunes sont attendus pour le lancement officiel de cet manifestation, ce vendredi 21 septembre entre 10h et 17h.

A cette occasion, une trentaine d’Ambassadeurs du Sport de la Région Île-de-France initieront les jeunes franciliens à de multiples disciplines sportives ; athlétisme, badminton, baseball, boxe anglaise, cyclisme, escrime, tennis de table.

Les jeunes pourront également échanger avec les athlètes des Pôles Espoirs du CREPS d’Île-de-France venus spécialement pour la Fête du sport.