L’ARB Île-de-France invite petit-es et grand-es à un spectacle de contes sur la biodiversité !

Dis-donc, Doudou, de quoi le dindon dine-t-il ?

Il dine, dit-on, de quoi le dodo dinait.

C’est l’histoire du dodo disparu, d’une graine qui ne pouvait plus germer et du dindon qui sauve le tambalacoque. C’est la randonnée d’une feuille morte tout autour du monde et quelques récits de création pas tout à fait conformes qui racontent la diversité du vivant, un équilibre pour la planète.

La biodiversité, c’est l’extraordinaire foisonnement des espèces : espèces végétales (350 000 plantes à fleurs), animales (125 000 animaux dont 4 200 espèces de mammifères et quantités d’autres qui attendent d’être répertoriées) et des millions de micro-organismes. Chaque espèce est installée dans sa niche écologique, choisie en fonction du climat et de la nature du sol ou de l’eau.

Cette richesse que nous avons reçue en héritage, la vie moderne la met en danger. Les espèces végétales et animales disparaissent en grand nombre. Or, la survie de chaque espèce dépend de son interactivité avec les autres et de l’hospitalité de son environnement. L’Homme étant une espèce parmi les autres, sa survie dépend aussi de l’équilibre global de cette biodiversité. Aussi, des questions se posent-elles aux scientifiques comme à nous tous. Comment les espèces se différencient-elles ? Pourquoi disparaissent-elles ? À quoi sert cette biodiversité ? Pourquoi garder une telle variété ? Comment la protéger ?

Contes, fables et légendes nous le racontent avec le sourire. Un spectacle un peu didactique et très interactif !

Présentation de la conteuse :

Isabelle SAUVAGE, médecin et thérapeute, se passionne pour toutes les nouvelles avancées dans le domaine de la médecine, puis décide de partir à la recherche de leurs sources traditionnelles. Elle y rencontre l’art du conte. Ce spectacle est issue du cycle « Conter la science », dont l’enjeu est d’associer science et littérature dans une même interrogation. L’art du conte permet d’éclairer la pensée scientifique, d’en faciliter l’approche et d’en ouvrir les perspectives. Il est tout à la fois jeu, poésie, imaginaire et logique. Tout ce que la science nous enseigne à développer.

+ d’infos et inscriptions ICI