Pour éviter le gaspillage des fruits et légumes, en Bretagne, dans le Pays de Saint-Malo, Horizons Solidaires, le pôle de développement de l’économie sociale et solidaire de la région, mettent en place le programme « Glanage Solidaire ».

Une à deux fois par semaine, un groupe de bénévoles récupèrent les fruits et légumes non récoltés dans les champs des producteurs participant à l’action. La récolte est ensuite reversée à des associations humanitaires. Ainsi les fruits et légumes sont valorisés, plutôt que d’être perdus.

Pour le moment cette action s’étend au Pays de Rennes et pourrait par la suite se développer sur d’autres territoires.