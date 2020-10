le Musée de l’Homme à Paris propose une programmation riche en activités culturelles. Vous y découvrirez des nouveaux rendez-vous à expérimenter seul, en famille ou entre amis !

L’accueil du public est réalisé dans le respect des règles d’usage par ces temps de pandémie.

« Week-end Archéologique » les 17 et 18 octobre 2020

• Conférence : le samedi 17 octobre à 15h30 de Valérie Delattre, archéo-anthropologue, elle évoquera « l’archéologie du handicap ». Quel était le quotidien d’un individu handicapé ? Cette recherche permet de découvrir la place des personnes handicapées dans les sociétés d’hier pour alimenter les débats et réfléchir collectivement à leur place dans nos sociétés contemporaines.

• Fiction sonore : le dimanche 18 octobre à 15h30: dans la douce obscurité de l’auditorium, vous serez transporter dans l’univers des sons préhistoriques pour découvrir la légende de Tsinaka – racontée par la voix d’Anna Mouglalis – qui serait le plus ancien conte de l’Humanité.

Le documentaire fiction « Fossile sonore » a été enregistré pour partie dans des grottes et raconte la rencontre entre l’Homme moderne et Néandertal.

« Nuit des musées : une visite insolite » le samedi 14 novembre de 19h15 à minuit

Muni de votre lampe torche, venez parcourir les espaces d’exposition de la Galerie de l’Homme, exceptionnellement plongés dans la pénombre, et laissez-vous surprendre par cette approche plus intimiste.

À l’occasion d’Halloween, Épouvantable Mer de Sable revient pour la 4ème saison consécutive effrayer les p’tits monstres comme les plus téméraires.

Attractions et spectacles revisités, affreux personnages, animations monstrueuses et décors maléfiques se donnent rendez-vous à la Mer de Sable dès le samedi 3 octobre.

Les familles sont invitées à découvrir les attractions métamorphosées : SAFARITROUILLE, CHIKACHOCOTTES et à embarquer dans LE TRAIN DES ÂMES à leurs risques et périls !

Au programme, petite trouille ou peur bleue à partager en famille !

l’association Jeune Chambre Economique de Cergy- Pontoise recherche activement des jeunes à qui confier des responsabilités locales au sein de ce mouvement de jeunes leaders citoyens de 18 à 40 ans, en lien évident avec la Fédération régionale des JCE en Ile- de-France et l’équipe nationale de notre association.

Les personnes intéressées peuvent être femmes et hommes, âgés de 18 à 40 ans, étudiants, entrepreneurs, freelances, cadre des secteurs privé et public. L’équipe à créer sera épaulée par d’autres membres du bureau régional pour une année 2021 qu’il sera possible d’axer sur le rebond, la relance, le renouveau.

Rien ne se perd et tous se transforme.

Les 28 communes membres du syndicats TRI OR, peuvent venir chercher leur compost gratuitement les mercredis du 7 octobre au 25 novembre entre 14 h et 17h, sur le parking du site de Champagne sur Oise, muni d’un masque, un contenant, un gilet jaune et d’une pelle.