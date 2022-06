C’est avec une très grande tristesse que la CNRA vous fait part du décès de son ami Jean-Claude Guillou, vice-président de la Confédération et co-président de la FRADIF – Fédération des Radios Associatives d’Ile-de-France.

Toutes celles et tous ceux qui connaissent Jean-Claude Guillou se souviendront longtemps de cet ardant défenseur des radios associatives et de la liberté d’expression.

Jean-Claude Guillou avait la parole haute d’un militant infatigable quand il s’agissait de défendre un FSER fort et de réduire la charge des droits SACEM pour soutenir mieux l’économie les radios locales.

Ses combats et ses actions d’homme engagé illustrait la devise de sa radio Alternative FM basée à Persan dans le Val d’Oise : « Ici et ailleurs, pour un monde plus juste et solidaire ».

Car Jean-Claude Guillou était un militant infatigable qui se battait sans relâche pour la justice sociale, pour le vivre-ensemble, pour que le monde aille mieux.

D’ailleurs Jean-Claude Guillou aura été l’un des plus mobilisés à vouloir sauver et à défendre l’utilité des programmes de l’EPRA, même après la fin de ces échanges de productions radiophoniques dont l’Etat majoritaire abandonnera le financement en décembre 2013.

Cette bande de programmes mutualisés entre radios associatives contribuait à la promotion des valeurs républicaines, de la cohésion sociale, de la diversité et de l’égalité des chances, la valorisation des initiatives portées dans les quartiers en difficulté, l’intégration des personnes issues de l’immigration ou encore la lutte contre les discriminations.

Jean-Claude Guillou a toujours été soucieux des questions sociales même dans notre organisation patronale. Il ne manquait pas d’alerter la Confédération dès lors que la grille des salaires de la Convention Collective n’était pas à jour d’une revalorisation du SMIC pour les salarié.e.s.

Son engagement de longue date au sein de la CNRA, aux côtés de ses compagnons de route José Guérin de RGB et Jean-Michel Sauvage de Vivre FM, pour représenter la FRADIF et ses radios adhérentes à notre organisation va nous manquer.

Jean-Claude Guillou aura été l’un des artisans de la réforme des statuts de 2016 ouvrant la représentation au Conseil d’Administration des collèges des radios CNRA au sein des fédérations régionales non adhérentes.

Sa réputation de débatteur pugnace et d’ancien éducateur aura assurément servie son engagement de toute une vie : se battre pour les autres !

A Catherine, sa compagne, à sa famille et ses proches, la CNRA n’oubliera jamais Jean-Claude Guillou dont la disparition affecte profondément les forces d’un engagement exemplaire à nos côtés.