Du 4 au 12 août 2018, Paris accueille la 10e édition des Gay Games, une manifestation internationale sportive, culturelle et festive, ouverte à tous !

Un événement Organiser tous les quatre ans depuis plus de 30 ans, les Gay Games prônent une société ouverte à toutes les diversités et célèbrent le respect, l’égalité, la solidarité ainsi que le partage.

Tous les participants gay, hétéros, lesbiennes sont présents sans cacher leur identités, dans ce monde impitoyable du sport.

Pour cette 10e édition des Gay Games qui se tient pour la première fois en France, à Paris et sa région, jusqu’au 12 août. Environ 10 000 participants – LGBT ou non – de plus de 80 pays ont été annoncés pour ces mondiaux de la diversité, autour de 36 disciplines.

Je me suis rendu en région parisienne à l’Aren Ice à Cergy Pontoise pour assister à des matchs de hockey sur glace et de patinage artistique. Retrouvez l’interview de François Mallet dans notre sélection podcasts pour « Sport IDF ».