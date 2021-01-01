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# Festiv’été, ça continu pendant le mois d’aout à Persan

Jeudi 6 août de 15h à 19h – “Jeudi sport et culture” au parc Robespierre
  • Canoé
  • Animations sportives
  • Atelier artistique avec Le dépôt
  • Jeux avec la Ludo-Médiathèque
  • Stand de prévention solaire
  • Atelier fusée à eau avec le club d’aéromodélisme
  • Initiation danse afro par la MJC
Vendredi 14 août à partir de 22h – Ciné en plein air sur le parvis de l’Hôtel-de-Ville

Au programme : film Chien&Chat

Buvette

Jeudi 20 août de 15h à 21h – Journée jeunesse au parc Robespierre
  • Paint ball
  • Wipe out
  • Bâche de foot
  • Ateliers créatifs
  • Jeux de société
Samedi 22 août de 15h à 22h – Journée famille sur le parvis de l’Hôtel-de-Ville
  • Mini-golf
  • Train chenille
  • Mur d’escalade
  • Ateliers initiation magie
  • Spectacle de magie par Malou et l’ours Balou à 20h
Vendredi 28 août de 15h à 21h – Journée de clôture au Parc de l’Esches
  • Jeux géants
  • Activités créatives par le CCAS
  • Bibliocyclette
  • Atelier aiglons avec le club de d’aéromodélisme
  • activités CMJ,
  • Spectacle de magie et jonglage et monocycle, de 20h à 21h

Cet article a été publié le lundi 3 août 2026 à 11 h 38 min et est classé dans Infos culturelles. Vous pouvez en suivre les commentaires par le biais du flux RSS 2.0. Les commentaires et pings sont fermés.

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