Jeudi 6 août de 15h à 19h – “Jeudi sport et culture” au parc Robespierre

Canoé

Animations sportives

Atelier artistique avec Le dépôt

Jeux avec la Ludo-Médiathèque

Stand de prévention solaire

Atelier fusée à eau avec le club d’aéromodélisme

Initiation danse afro par la MJC

Vendredi 14 août à partir de 22h – Ciné en plein air sur le parvis de l’Hôtel-de-Ville

Au programme : film Chien&Chat

Buvette

Jeudi 20 août de 15h à 21h – Journée jeunesse au parc Robespierre

Paint ball

Wipe out

Bâche de foot

Ateliers créatifs

Jeux de société

Samedi 22 août de 15h à 22h – Journée famille sur le parvis de l’Hôtel-de-Ville

Mini-golf

Train chenille

Mur d’escalade

Ateliers initiation magie

Spectacle de magie par Malou et l’ours Balou à 20h

Vendredi 28 août de 15h à 21h – Journée de clôture au Parc de l’Esches

Jeux géants

Activités créatives par le CCAS

Bibliocyclette

Atelier aiglons avec le club de d’aéromodélisme

activités CMJ,

Spectacle de magie et jonglage et monocycle, de 20h à 21h