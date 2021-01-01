Jeudi 6 août de 15h à 19h – “Jeudi sport et culture” au parc Robespierre
- Canoé
- Animations sportives
- Atelier artistique avec Le dépôt
- Jeux avec la Ludo-Médiathèque
- Stand de prévention solaire
- Atelier fusée à eau avec le club d’aéromodélisme
- Initiation danse afro par la MJC
Vendredi 14 août à partir de 22h – Ciné en plein air sur le parvis de l’Hôtel-de-Ville
Au programme : film Chien&Chat
Buvette
Jeudi 20 août de 15h à 21h – Journée jeunesse au parc Robespierre
- Paint ball
- Wipe out
- Bâche de foot
- Ateliers créatifs
- Jeux de société
Samedi 22 août de 15h à 22h – Journée famille sur le parvis de l’Hôtel-de-Ville
- Mini-golf
- Train chenille
- Mur d’escalade
- Ateliers initiation magie
- Spectacle de magie par Malou et l’ours Balou à 20h
Vendredi 28 août de 15h à 21h – Journée de clôture au Parc de l’Esches
- Jeux géants
- Activités créatives par le CCAS
- Bibliocyclette
- Atelier aiglons avec le club de d’aéromodélisme
- activités CMJ,
- Spectacle de magie et jonglage et monocycle, de 20h à 21h