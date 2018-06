Evelyne Bridard, animatrice technicienne dans la radio locale de Persan, accueille et réalise les ateliers radio au près du Clémo village et Fresnoys depuis un an, ainsi que le magazine « Au cœur de la ville Persan ».

Aujourd’hui, elle anime sa propre émission « Les Mots Zaïk d’Evy » chaque jeudi à 11 heures, et rediffusée le dimanche suivant à 16 heures sur le 106.5, et sur http://alternativefm.fr

Pour son premier direct sur notre antenne, elle a interviewée Béatrice et Philip, conseillers Pôle emploi à l’agence de Persan.

Article Le Parisien, paru le jeudi 28 juin 2018.

Une émission en écoute dans notre sélection podcasts !!!