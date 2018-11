Comme chaque année, la Ville de Persan installe sa boîte aux lettres de Noël, devant l’hôtel de ville. Les enfants peuvent y déposer leurs lettres pour le Père Noël, de jour comme de nuit puisqu’elle est éclairée !

Des levées régulières sont effectuées et un petit lutin transmet le courrier au secrétariat du Père Noël, via la Poste.

La municipalité vous propose de découper dans le magazine municipal Ma Vie à Persan n° 17 la lettre prévue à cet effet et déposez-la dans la boîte du Père Noël sans timbre et sans enveloppe en indiquant bien le prénom, le nom et l’adresse de l’enfant.

Voici l’adresse du Père Noel; Monsieur le Papa Noël, 14, rue des Étoiles-Filantes,

au Ciel ou au Père Noël, Pays des jouets, toutes les lettres arriveront à bon port. Il n’est pas nécessaire de mettre de timbre. Le secrétariat du Père Noël fonctionnera quasiment jusqu’au jour-J. Mais pour être sûr d’obtenir une réponse, les lettres doivent être envoyées d’ici au 20 décembre. Passé ce délai, la Poste ne garantit pas une réception du courrier retour avant le 25… Et pour que le Père Noël vous réponde, pensez à indiquer votre adresse complète