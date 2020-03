ALTERNATIVE FM est une radio pluraliste de communication sociale de proximité.

Pour les élections municipales de Persan nous avons invité les trois listes candidates de Persan à s’exprimer sur notre antenne. Seules deux listes ont répondu à notre invitation :

La liste Persan en commun avec Leila SAIB

La liste il est temps pour Persan avec Sébastien LOMBARD

Monsieur KASSE, maire sortant de Persan, tête de liste « Continuons Persan ensemble » a décliné notre invitation, nous affirmant privilégier le contact direct avec les persanaises et les persanais.

Nous le regrettons mais respectons sa décision.

Nous vous proposons d’écouter :

– l’interview de Leila SAIB tête de liste « Persan en commun » ce jeudi 12 mars à midi et 19h. Vendredi 13 mars à 13h et 18h.

– l’interview de Sébastien LOMBARD tête de liste « Il est temps pour Persan » ce jeudi 12 mars à 13h et 18h. Vendredi 13 mars à midi et 19h.

Bonne écoute, et surtout allez voter dimanche 15 mars. Les élections municipales sont importantes et déterminantes pour votre ville, pour vos conditions de vie, pour votre avenir et celui de vos enfants !