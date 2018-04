Pour un mode de vie respectueux de la planète… dans la cuisine !

Cuisine pas bête pour ma planète, est un ouvrage de Sarah Bienaimé, paru chez Terre vivante.

Dans son livre, Sarah invite ses lecteurs dans sa cuisine pour apprendre à mieux trier et composter les déchets, mais aussi à utiliser les restes, choisir les modes de cuisson, et le tout, très important en consommant le moins d’énergie possible.

Une interview en écoute dans notre sélection podcasts !!!

