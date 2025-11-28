Hero malgré lui.

Depuis 40 ans, Christophe jongle entre deux missions au service des autres: Le courrier et le courage. Chaque matin, il enfile sa tenue de facteur pour distribuer les nouvelles du jour aux persannais. Chaque soir, il peut être appelé à enfiler un tout autre uniforme, celui de pompier volontaire au centre d’incendie et de secours de Persan.

Et pendant que d’autres comptent les années jusqu’à la retraite, Christophe compte les vies touchées, les gestes utiles, et les moments partagés avec ses frères d’armes. Pour lui, servir la communauté n’est pas un exploit : c’est une évidence. Et c’est précisément ce qui rend son histoire si inspirante.

Retrouvez le portrait de Christophe dans « Mission 18 » ce dimanche 30 novembre à 14 heure.