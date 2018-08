Envie d’entreprendre dans les quartiers prioritaires de la ville ? les inscriptions au concours Talents des Cités sont ouvertes !

Les candidats sont invités à inscrire leur projet d’entreprise avant le 30 septembre. Depuis 2002, Talents des Cités met en lumière et accompagne ces créateurs d’activités et d’emplois dans ces quartiers particulièrement touchés par le chômage. Un engagement renouvelé à l’occasion du lancement de cette 17e édition par ses co-organisateurs et partenaires.

Organisé sur tout le territoire, Talents des Cités est ouvert aux créateurs d’entreprises ou d’associations et aux porteurs de projet installés dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville.

Pour participer, les candidats doivent au préalable avoir fait valider leur projet ou être suivis par un organisme

d’accompagnement à la création d’entreprise (Pour identifier les réseaux d’accompagnement, consulter la rubrique

«Trouver le bon interlocuteur» sur le site http://www.entreprisesdesquartiers.fr).

A toutes les étapes du concours, ils seront évalués sur leur parcours, leur motivation, leur profil entrepreneurial, mais aussi sur leur mission «d’ambassadeur des quartiers », c’est-à-dire leur volonté de changer l’image de leur quartier et d’aider d’autres jeunes à entreprendre. Leurs projets seront étudiés à l’aune de leur viabilité économique et financière et de l’impact de leur activité sur le quartier (créations d’emplois et de lien social).

En octobre, les jurys régionaux désigneront deux lauréats par région dans chacune des catégories suivantes :

– Création, destinée aux créateurs d’entreprises et d’associations créées il y a moins de trois ans,

– Emergence, dédiée aux porteurs de projet ou d’idée qui souhaitent créer une activité.

Le jury national désignera en décembre les lauréats nationaux.