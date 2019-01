Pour cette édition spéciale « effets spéciaux » qui aura lieu du 9 au 31 janvier, le réalisateur Jan Kounen (99 francs, Dobermann…) est l’invité d’honneur. Au programme : un focus sur la vie et l’œuvre de Georges Méliès à travers une exposition, des projections et le spectacle M comme Méliès ; des films cultes ayant marqués l’histoire des effets spéciaux (La planète des singes, Jurassic Park, Gravity…) ; une foire internationale de collectionneurs, rendez-vous incontournable des curieux et des passionnés, avec de nombreux ateliers et animations en libre accès (incrustation fond vert, quiz musical, concert, atelier de fabrication de jouets optiques ou de montage vidéo, projections, etc.)

Plus d’info au 01 34 23 41 00 ou sur argenteuil.fr