En raison de fortes chutes de neige en Île-de-France, la région compte un pic record de plus de 700 km de bouchon, vous devez éviter absolument la zone. La forte perturbation neigeuse qui a touché l’Île-de-France dans l’après-midi de ce mardi 6 février engendre plus de 700 km de bouchon sur la zone. Ne reprenez la route que lorsque les conditions de circulation se seront améliorées.

Attention : A l’approche d’équipes en intervention (saleuses en actions, fourgons intervenant pour assister un un automobiliste ou ramasser un objet sur la chaussée), vous êtes appelés à redoubler de vigilance et à lever le pied pour la sécurité de tous.

