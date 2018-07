Depuis 9 ans l’association Afrikacœur une association qui a pour but d’aider et l’accompagner des enfants en difficulté dans les pays d’Afrique, récolte des fonds lors d’événements (concerts, Dîners spectacles). Ainsi avec l’aide de leur partenaires l’association a effectuer leur premier Chantier Jeunes Solidarité Internationale, la construction d’un puits et d’un poulailler dans une école à Yéne Guedj (Sénégal) en 2012 avec la participation d’une dizaine de jeunes Val d’Oisiens.

Début des festivités à midi jusqu’à 19h dans le quartier des Lévriers a Montmagny 95360, avec des structures gonflables, de nombreuses activités pour les enfants, jeux ludiques avec l’association Atout Jeux un tournoi de football inter quartier avec remise de médailles, un barbecue, des démonstrations sur la beauté indienne, le groupe Tamarin Band, et une scène ouverte.