Le Festival Atmosphères, festival international de cinéma entièrement gratuit se tiendra pour la 8ème édition du 9 au 14 Octobre, à Courbevoie et à La Défense.

Événement culturel de référence en développement durable c’est un lieu de rencontres et d’échanges incontournable.

Au programme, le public assistera à plus d’une vingtaine de films de fiction ou de documentaires, comme 16 levers de soleil, le film de Pierre-Emmanuel Le Goff tourné dans l’espace par Thomas Pasquet

Des expositions dont un espace où le public pourra jouer et vivre des expériences en VR avec des jeux pour changer le monde et une exposition photo sur les grands singes de Jean-Michel Krief.

6 grandes conférences seront proposés également dont une rencontre avec Hubert Reeves sur la biodiversité; une avec Sabrina Krief, primatologue sur le langage des animaux.

Un grand spectacle artistique et scientifique ; Le Laborigins de la grande unification de l’infiniment petit et de l’infiniment grand avec, Marc Lachièze-Rey cosmologiste, le biologiste Jean-Claude Ameisen, Jean-Pierre Bibring (physicien), le mathématicien Stéphane Dugowson, Pierre Caye (philosophe), Cyril Lehn au piano, Maïa Barouh au chant et à la flûte, et Shandra au Yoga Dansé.

Le Festival atmosphères du cinéma pour rêver du 21ème siècle, pour sa 8ème édition recevra en grande invitée Claudie Haigneré de l’agence spatiale Européenne pour parler du village lunaire.

Plus d’info sur http://www.atmospheresfestival.com/