La ville de Vauréal s’est vue remettre 3 @ pour sa première participation au prestigieux label lors de la 20e Journée nationale des Villes Internet le mardi 29 janvier à l’Espace Grande Arche de la Défense. L’association « Villes Internet » remet depuis 1999 le label national « Territoires, Villes et Villages Internet » aux collectivités qui mettent en œuvre une politique significative en matière de démocratisation des technologies de l’information et de la communication, et de leurs usages citoyens.

Ce label, symbolisé par un panneau de 1 à 5 arobases à afficher en entrée de ville et dans les supports de communication, permet à la collectivité locale d’évaluer, de montrer et de faire reconnaître la mise en œuvre d’un Internet local citoyen à la disposition de chacun dans l’intérêt général.



Cette distinction vient récompenser les initiatives de la Ville en matière de déploiement des services publics numériques sur le territoire : site Internet, Extranet des agents, tablettes à la bibliothèque, dématérialisation des finances, accès wifi dans les bâtiments publics, parapheur électronique, EPN, tablettes dans les accueils périscolaires, PV électronique, plan numérique dans les écoles, Espace Citoyens, station biométrique, machines à voter électroniques, réseaux sociaux, affichage numérique…