Pour la 14ème année, le club d’escrime de Villemomble a organisé le Tournoi de Villemomble, une des épreuves du circuit d’Escrime Handisport aux 2 armes Epée et Fleuret, Cette compétition qualificative pour les championnats de France et comptant dans le classement national handisport, est aussi le plus importante Compétition Internationale d’Escrime Handi-Valide d’Europe.

VILLEMOMBLE ESCRIME HANDI-VALIDE