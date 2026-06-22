Le Département du Val-d’Oise est placé en vigilance rouge canicule jusqu’au 23 juin à minuit. Selon Météo France, il s’agit d’un épisode de chaleur d’une intensité exceptionnelle, comparable aux canicules de 2003 et de 2019, avec une durée encore incertaine. Les autorités appellent la population à la plus grande prudence.

Face à cette situation, la ville de Persan se mobilise pleinement afin de protéger les habitants, en particulier les enfants, les seniors et les personnes les plus fragiles.

La municipalité appelle chacun à faire preuve d’une vigilance accrue et à respecter les consignes de prévention.

Selon les prévisions, le thermomètre continuera de grimper ce lundi 22 juin avec des températures pouvant atteindre entre 37 et 40 degrés en fin d’après-midi, localement davantage. Les nuits resteront particulièrement difficiles avec des minimales comprises entre 19 et 24 degrés. Mardi, les maximales devraient encore atteindre 38 à 40 degrés, avant une nouvelle nuit tropicale avec des températures comprises entre 20 et 24 degrés.