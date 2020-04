Les initiatives de solidarité fleurissent pour aider les personnes âgées isolées.

Amélie Frély est une ancienne étudiante à Cergy, elle a décidée de mettre à disposition son réseau.

Elle met en relation des étudiants et personnes âgées en fonction de leurs centres d’intérêts et de loisirs en commun. Une expérience qui révèle des liens intergénérationnels tendres et émouvants, et très loin des clichés.

Léa étudiante en histoire, passionnée par la littérature ancienne, discute deux fois par semaine avec Christine, âgée de 86 ans.

Chloé aide une personne dépendante sur des petites tâches du quotidien et envisage de l’accompagner une semaine en vacances, lorsque la situation le permettra.

Benjamin, lui, est passionné de jeux d’échecs. Il a trouvé en Hugues, 91 ans, un partenaire expérimenté avec lequel il joue par téléphone.

Dans le Val d’Oise et partout en France, la startup Granny et Charly recherche encore des étudiants bénévoles www.GrannyCharly.fr