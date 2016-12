La mission des Pères Noël verts est simple : Revêtus de leurs costumes verts, ils sont des milliers à sillonner la France depuis 1976, pour faire de cette période de l’année, particulièrement difficile, un moment de fête pour tous. Tout le monde peut être un Père Noël vert et donner de son temps : hommes, femmes, enfants, jeunes, sportifs, artistes, comédiens, chanteurs, animateurs, etc.

« Le vert est la couleur de l’espérance. Mais il n’y a pas de concurrence avec le Père Noël rouge. Le nôtre passe là où l’autre ne vient pas. Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français ».

Appel à la solidarité

Le Secours populaire français est une association reconnue d’utilité publique, déclarée Grande Cause nationale en 1991, agréée d’éducation populaire, détenant un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations unies et membre du comité de la Charte.

Le Secours populaire est habilité à recevoir des dons et des legs. Les personnes et les entreprises désirant soutenir les initiatives du Secours populaire peuvent devenir bénévoles ou adresser un don financier aux comités et fédérations du SPF dans tous les départements ou au : Secours populaire français

www.secourspopulaire.fr