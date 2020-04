La ville de Beaumont sur Oise a mis à disposition la maison des associations Jacques Laridan pour l’ouverture d’un centre de consultation Covid 19.

Trois boxes ont été aménagés.

Toutes les personnes susceptibles d’avoir contracté le coronavirus y sont accueillies par des professionnels sur rendez-vous.

Si vous souffrez de « fièvre et toux, d’une éventuelle perte de goût et de l’odorat, d’une fatigue inhabituelle ou d’un manque de souffle », vous pouvez appeler au 01.30.28.79.76.

24 médecins généralistes, 6 spécialistes, 20 infirmières, 3 kinésithérapeutes de Beaumont et des villes voisines se relaient pour assurer la prise en charge de chaque patients.

Aucun dépistage n’est réalisé sur place. Mais les habitants peuvent être examinés et conseillés puis selon les cas, renvoyés chez eux ou réorientés vers un centre hospitalier.

Les collèges de Beaumont, Bernes et Persan, le lycée professionnel d’Enghien, des entreprises, des particuliers et des professionnels de la clinique de L’Isle-Adam ont offert des masques, stéthoscopes, draps d’examen et autres matériels. Mais vous pouvez toujours faire des dons. contact dgs@beaumontsuroise.fr