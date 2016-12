Du 27 au 29 janvier 2017, de 9h30 à 17h30, 42 Maisons de Compagnons du Devoir réparties sur la France, ainsi que la Maison de Bruxelles, ouvriront leurs portes au grand public. Le but : faire découvrir aux jeunes collégiens, lycéens et étudiants en quête d’orientation professionnelle, mais aussi à leur famille, les 29 métiers enseignés au sein de l’association. Résolument tournés vers l’avenir, les Compagnons du Devoir profiteront de ces trois journées pour informer le public sur l’évolution des métiers et les nouvelles compétences requises.

Conscients que le système d’apprentissage doit en permanence évoluer et se conformer aux besoins des entreprises, les Compagnons du Devoir adaptent en continu leurs formations et modernisent leurs ateliers par l’acquisition régulière d’outils de plus en plus performants. L’association fait ainsi le pari de mettre l’innovation au service de la tradition en formant la jeune génération aux savoir-faire ancestraux et à la maîtrise des dernières technologies qui viennent bousculer les métiers.