Lila vit dans un livre pour enfants quand soudainement, elle disparaît de son univers de papier. La voilà plongée dans une incroyable aventure. Elle découvre que seul RAMON, un petit garçon qui, il y a quelques années, aimait lire le conte de LILA, peut la sauver. Mais Ramon n’est plus un petit garçon. Il ne lit plus de contes pour enfants et pire, il ne croit plus au monde du merveilleux. Comment le convaincre de venir à sa rescousse ?

Un film d’animation de Marcela Rincon Gonzalez pour tous publics à partir de 6 ans . Plus d’informations sur Le Beaumont Palace, un cinéma-théâtre unique en son genre !