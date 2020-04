Soutenue par la Région île de France, l’association Entourage, qui lutte contre l’exclusion des personnes sans domicile fixe, lance des nouvelles actions face au Covid 19

Depuis 2016, l’association a développé le réseau citoyen de solidarité Entourage, qui permet aux habitants et aux sans-abri d’un même territoire de se découvrir, se rencontrer et s’entraider. Le réseau compte désormais plus de 100.000 membres.

Les personnes sans domicile fixe sont particulièrement vulnérables face à la maladie, et le confinement renforce leurs difficultés et leur isolement.

Le maintien du lien social est crucial, et même vital. Durant cette période de confinement, l’association a souhaité ouvrir ses dispositifs à toutes les personnes précaires ou isolées. Pour cela, elle fait connaître ses actions aux bailleurs sociaux, aux mairies et centres communaux d’action sociale, aux acteurs de l’insertion, mais aussi aux associations de personnes âgées ou aux Ehpad.

Voici les actions qui ont été mises en place par l’association Entourage face au Covid 19.

L’opération Les Bonnes Ondes : 3 ou 4 voisins se coordonnent pour appeler régulièrement des personnes isolées sur la durée du confinement.

L’animation, 3 soirs par semaine, des webinars de sensibilisation en ligne : pour sensibiliser les habitants et leur donner des conseils pour agir auprès des personnes sans-abri.

L'animation, 3 soirs par semaine, des webinars de sensibilisation en ligne : pour sensibiliser les habitants et leur donner des conseils pour agir auprès des personnes sans-abri.

La plateforme d'entraide : près de 50 d'actions solidaires menées chaque jour par les membres du réseau.

Pour recevoir un appel : si vous vous sentez isolé et que vous voulez recevoir des appels réguliers de voisins bienveillants, envoyez votre prénom et votre code postal par SMS au 07 68 03 73 48 et vous serez rappelé rapidement par un membre de l'équipe.