Crée en mars 1998, l’association GRANDS PARRAINS œuvre pour permettre à des enfants privés de grands-parents ou trop éloignés d’eux, d’être parrainés par des seniors prêts à leur consacrer du temps et de l’affection. L’association recherche des papis et mamies de coeur.

Le but est de transmettre à un enfant vos connaissances et vos souvenirs, être partenaire de jeux, l’initier au jardinage, bricolage, cuisine etc.

L’association est représentée dans toutes les régions de France,

Plus d’informations sur GRANDS PARRAINS.