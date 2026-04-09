Un projet sportif se prépare pour des élèves de 5ᵉ du collège Suzanne Lenglen à Persan inauguré il y a un peu plus d’un an.

Avec leur équipe d’EPS, ils travaillent à l’organisation d’un séjour en montagne autour des activités physiques de pleine nature.

Au programme : escalade, via ferrata, rafting, randonnée ou encore de la course d’orientation.

Un séjour qui permettra aux élèves de découvrir de nouvelles pratiques sportives, mais aussi de vivre une expérience collective faite de dépassement de soi et de solidarité.

Pour financer ce projet une campagne de financement participatif a été lancée par l’établissement sur la plateforme La Trousse à projets.

Objectif : récolter des fonds afin de réduire le coût du séjour pour les familles persannaises et permettre au plus grand nombre d’élèves de participer à cette aventure.

Voici le lien de la campagne ; https://trousseaprojets.fr/projet/17984-les-5emes-de-persan-en-sejour-sportif-a-chamrousse