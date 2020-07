Ce vendredi 10 juillet, dans le cadre de ! L’été solidaire « , ce sont les musiciens de l’Orchestre de Paris « Philharmonie de Paris » qui se déplaceront pour un moment musical, dans le parc de la Fondation des Artistes, à Nogent Sur Marne.

La musique reprend aujourd’hui sa place.

Au programme : Quintette à cordes pour deux altos en sol mineur, K.516, 1er mouvement de Mozart, Octuor à cordes en mi bémol Majeur, op.20, 1er mouvement et Scherzo de Mendelssohn, Aria de la suite n°3 en ré Majeur BWV 1067 de Bach.

Ces morceaux sont interprétés aux violons par Elsa Benabdallah, Pascale Meley, Raphaël Jacob, Maya Koch ; aux altos par Clément Batrel-Genin et Florian Wallez ; aux violoncelles par Claude Giron et Florian Miller.