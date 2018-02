A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Karl Marx, l’Humanité vous propose de venir le temps d’une journée au Forum MARX à la Bellevilloise ce samedi de 9h à 21h30. Au programme de cette journée, de nombreuses conférences avec la présence d’auteur.e.s, philosophes, économistes et historien.ne.s. C’est une journée de rencontres et de débats ouverte à tous autour de l’œuvre de Marx et ses résonances contemporaines, ponctuée de lectures et de moments artistiques et théâtraux. Dans les jours qui suivent, un numéro spécial paraîtra dans le journal l’Humanité.

L’entrée est gratuite, et sur réservation obligatoire.