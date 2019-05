Après avoir enflammé le Printemps de Bourges et les Eurockéennes, les 4 kids de Vesoul viennent poser amplis et pédales près de chez nous. Ils seront sur la scène de la Grange à Musique ce samedi 11 mai !L’édulcoré et le consensuel, voyez-vous, ce n’est pas vraiment le délire des tRuckks !

A tout juste 18 ans, ces quatre métalleux originaires de Vesoul sont prêts à mettre le feu sur la scène de La Grange à Musique avec l’énergie et l’audace qui les caractérisent !